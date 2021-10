Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara impreuna cu Poliția de Frontiera Timișoara și trupele speciale ale Poliției Timiș și Jandarmeriei au descins la 19 locații din Timișoara și Ciacova pentru a ridica 27 de suspecți. Majoritatea membrilor gruparii sunt afgani și se ocupau de gazduirea , transportarea…

- Operațiune de proporții a DIICOT, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara impreuna cu Poliția de Frontiera Timișoara și trupele speciale ale Poliției Timiș și…

- Polițiștii timișeni au depistat mai mulți cetațeni straini in județul Timiș. Aceștia au fost predați polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. In 16 septembrie, in jurul orei 01.20, polițiștii orașului Faget și Secției 10 Poliție Rurala Faget au depistat…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, 18 cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru TIR-uri incarcate cu marfa. La Punctul de Trecere a Frontierei…

- Cinci migranti din Afganistan si Turcia au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr-un TIR incarcat cu vopsea. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Politia de Frontiera Arad, TIR-ul in care se…

- Descinderi astazi in Timișoara și in județul Caraș-Severin, in cadrul unei operațiuni la care au participat procurori DIICOT și polițiști de la Crima Organizata. Aceștia au destructurat o grupare specializata in trafic de migranți care prelua persoane care doreau sa ajunga in Occident in special de…

- Un numar de 139 de migranti au fost depistati de politistii de frontiera, pe strazile din Timisoara, in numai o saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate in sistem integrat pentru prevenirea migratiei ilegale. ”In perioada 26.07.2021 – 30.07.2021, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratul de Politie a Judetului Timis, Serviciului pentru Imigrari Timis, lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis si ai Gruparii Mobile…