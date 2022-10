Operațiune masivă în Iran: Mai mulţi cetăţeni străini, inclusiv americani, britanici şi francezi au fost arestați Fortele de securitate iraniene au arestat mai multi cetateni straini, inclusiv americani, britanici si francezi, transmite miercuri agentia de presa Fars, preluata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Operațiune masiva in Iran: Mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Operațiunein Iran: Mai…

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) au depistat in luna septembrie aproximativ 500 de cetateni straini in situatii ilegale, in urma a peste 3.000 de activitati specifice de control, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Recucerirea unui oras de pe teritoriul pe care presedintele rus Vladimir Putin l-a declarat anexat la Rusia demonstreaza ca ucrainenii inregistreze succese si ca ei pot respinge fortele ruse, a declarat duminica secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg,…

- Fortele de marina din Coreea de Sud, Statele Unite si Japonia au organizat, vineri, exercitii antisubmarin trilaterale pentru prima data in cinci ani, pe fondul tensiunilor legate de seria de teste cu rachete lansate de Coreea de Nord, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Treizeci si opt de persoane, in principal rezidenti rusi, au fost arestate in Muntenegru sub suspiciunea de spionaj, a dezvaluit joi cotidianul local Pobjeda, citand surse neidentificate, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Forțele ruse de securitate au reținut miercuri peste 1.300 de persoane care au participat la proteste care denunța mobilizarea, a declarat un grup de aparare a drepturilor, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a facut anunțul, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile din Somalia au declarat ca 30 de luptatori ai gruparii jihadiste Al-Shabaab au fost ucisi in timpul unei operatiuni militare derulate in regiunea Hiran, inforemaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O baza militara din Siria in care sunt stationati militari americani si insurgenti sustinuti de Statele Unite a fost vizata, luni, de un atac cu drone, dar nu s-au inregistrat victime, informeaza agentia Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Persoanele cu risc ridicat de imbolnavire grava si care nu au primit inca a doua doza de rapel impotriva COVID-19 nu ar trebui sa astepte vaccinurile de generatie urmatoare, ce tintesc varianta Omicron, despre care se preconizeaza ca vor fi lansate la toamna, au declarat pentru Reuters cinci experti…