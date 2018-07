Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane cunoscute, între care creatorul de moda Razvan Ciobanu, Raluca Badulescu si Oreste Teodorescu, sunt audiate, joi, la sediul DIICOT Ploiesti, în calitate de martor într-un dosar de trafic de droguri. La sediul DIICOT Ploiesti au…

- Sapte persoane au fost arestate preventiv, iar o alta a fost plasata sub control judiciar intr-un dosar de trafic de migranti si constituire de grup infractional organizat, instrumentat de politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana,…

- Politia spaniola a confiscat aproape 2 tone de cocaina si a arestat 3 persoane intr-o operatiune care a vizat o retea de traficanti de droguri. Stupefiantele erau transportate cu un iaht, care a fost interceptat in apropierea insulei Gran Canaria.

- Sase persoane au fost arestate pentru mai multe infractiuni, printre care trafic de minori si proxenetism, in urma urma unei actiuni desfasurate in Constanta si in orasul Ovidiu, unde au fost facute sapte perchezitii, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta,…

- Sapte persoane, suspectate de contrabanda cu tigari, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unor perchezitii desfasurate in municipiul Barlad. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de ITPF Iasi, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui, sprijiniti…

- DIICOT a efectuat, miercuri dimineata, 57 de perchezitii domiciliare in Bucuresti, judetul Ilfov si Giurgiu, la celebrul clan interlop Ștoaca. Este vizata destructurarea gruparii specializate in trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de influenta, trafic de persoane,…

- Suspectii sunt acuzati de apartenenta la o grupare de criminalitate organizata, extorcare, posesie ilegala de arme, frauda si alte infractiuni, se arata intr-o declaratie comuna a politiei de stat si a carabinierilor.Cei arestati fac parte din familiile mafiote din Trapani, o provincie…

- Conform reprezentantilor Politiei Ilfov, au fost facute sapte perchezitii vizand o grupare specializata in trafic de arme, santaj si amenintare, iar la locuintele suspectilor au fost gasite mai multe arme. Unsprezece persoane au fost ridicate si sunt duse la sediul Politiei Bragadiru pentru…