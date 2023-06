Operațiune de salvare mai puțin obișnuită pentru pompierii timișoreni. Păun blocat între blocuri (foto) Pompierii din Timiș au avut, miercuri, o misiune speciala, ei fiind chemați sa salveze un paun care a ramas blocat intre blocuri, intr-un tunel ingust. Potrivit ISU Timiș, pompierii militari timișeni au intervenit miercuri seara pentru a salva un paun. Pasarea a ramas blocata intre blocuri, intr-un tunel ingust, cu o lațime de aproximativ 30 […] Articolul Operațiune de salvare mai puțin obișnuita pentru pompierii timișoreni. Paun blocat intre blocuri (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

