Operațiune de proporții a Poliției Timiș – infracțiuni surprinse în flagrant și sute de amenzi Politistii timiseni au actionat, azi noapte, pe raza intregului judet, intr-o ampla operațiune care a avut ca scop combaterea incalcarii normelor rutiere. In urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale in valoare de 162.402 lei. La acțiuni au participat politisti de rutiera și ordine publica. ”Efectivele au actionat pentru depistarea persoanelor […] Articolul Operațiune de proporții a Poliției Timiș – infracțiuni surprinse in flagrant și sute de amenzi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

