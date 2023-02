Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 13 februarie, polițiștii Inspectoratului General al Poliției Romane - Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia și Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu, efectueaza 34 de percheziții domiciliare, in…

- Pompierii si celelalte structuri si autoritati implicate in gestionarea situatiilor generate de vremea rea au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 123 de localitati din 18 judete – Arges, Bacau, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Prahova, Teleorman,…

- Ciclonul care a lovit Romania a adus ninsori, care nu vor conteni nici in acest weekend. Este așteptat un strat de zapada de 15 centimetri. Romania se afla, la aceasta ora sub o avertizare cod galben de ninsori, polei și viscol, valabila pentru jumatate din țara. In județele Mehedinți, Gorj, Dolj,…