- Operatiunea vizeaza ”peste 100” de presupusi membri ai mafiei calabreze, potrivit parchetului belgian, care precizeaza ca in Belgia s-au efectuat 20 de perchezitii. Aceasta ”operatiune europeana de mare anvergura” a fost organizata in cadrul unui ”dosar deschis de catre Parchetul Federal begian”, in…

- Cand avem milioane de romani care lucreaza in strainatate și compara serviciile publice de acolo cu cele de aici, e cazul sa spunem ca nicaieri, in Franța, Germania, Italia, Spania, Anglia nu exista acele servicii cu zece la suta taxe și cu saracii platind același procent din venitul lor ca bogații

- Zona euro a sfidat previziunile potrivit carora razboiul din Ucraina o va arunca in recesiune, dupa ce iarna calduroasa a atenuat impactul creșterii prețurilor la energie, scrie The Guardian.Datele Eurostat, agenția de statistica a UE, au aratat ca, in primele trei luni ale anului 2023, creșterea economica…

- Lista țarilor care iși evacueaza diplomații și cetațenii din capitala Sudanului, unde luptele continua, este tot mai mare. SUA și Marea Britanie au anunțat duminica ca au evacuat diplomați din țara. Pe lista se afla și Franța, Germania, Italia și Spania, scrie BBC.

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…

- Interesul pentru masinile electrice si hibride se mentine ridicat in randul consumatorilor, in principal datorita costului mai redus cu alimentarea, comparativ cu motoarele pe combustie interna, preocuparilor cu privire la protectia mediului si stimulentelor acordate de autoritati pentru cumpararea…

- Un grup infractional sarbo-croat suspectat de sute de spargeri in toata Europa a fost desfiintat in noiembrie anul trecut in cadrul unei operatiuni conduse de o echipa de ancheta franco-spaniola soldate cu 25 de arestari, a anuntat sambata jandarmeria franceza, relateaza AFP. Grupul, format din aproximativ…

- Editia din acest an a concursului Eurovision care se va desfasura la Liverpool va avea sloganul ‚’United by Music’’ („Uniti prin muzica”), cu o ilustratie care prezinta mai multe inimi care bat impreuna, relateaza BBC pe site-ul sau, potrivit Agerpres. BBC a declarat ca acesta „reflecta originile concursului”,…