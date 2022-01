AUSTRALIAN OPEN 2022. Nadal este câștigătorul competiției – VIDEO

AUSTRALIAN OPEN 2022. Rafael Nadal s-a impus cu 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 în faţa celui de-a doliea jucător al lumii, rusul Daniil Medvedev, campionul de la US Open. AUSTRALIAN OPEN 2022, finalist Nadal You won't see better celebrations than this on a tennis… [citeste mai departe]