Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, fostul strateg general al lui Donald Trump, a sosit la Budapesta pentru a sustine un discurs la invitația mai multor grupuri care sunt de partea prim-ministrului Viktor Orban, si al carui partid Fidesz este impotriva imigrației.

- Un tanar inarmat cu un cutit s-a deplasat incet si a atacat trecatori la intamplare, sambata seara, la ora locala 20.40 (21.40, ora Romaniei), in foarte frecventatul cartier al Operei de la Paris, iar 20 de minute mai tarziu el a fost impuscat de politie, dupa ce a ucis un barbat in varsta de 29 de…

- Opera ieseana sarbatoreste „Zilele Europene ale Operei" cu o serie de evenimente speciale, dedicate iubitorilor artei lirice. In cadrul acestei manifestari, Beatrice Rancea, managerul institutiei, a lansat programul „Opera in licee", o initiativa care are ca scop familiarizarea elevilor cu fenomenul…

- In perioada 16-19 aprilie, in sapte unitati scolare din judet, va avea loc o campanie impotriva traficului de persoane, iar initiatoare sunt doua organizatii neguvernamentale. Actiunile de informare au inceput astazi, la Liceul Johannes Honterus. Actiunile constau in informarea tinerilor asupra…

- Zeci de mii de maghiari au protestat sambata la Budapesta, impotriva sistemului electoral nedrept care i-a adus lui Viktor Orban o victorie categorica dupa o campanie “campanie de ura” impotriva imigranților, relateaza Reuters. A fost una dintre cele mai mari demonstrații din ultii ani, similar ca…

- Filiala de Cruce Roșie a județului Alba a derulat in preajma sarbatorilor de Paște o campanie de ajutorare a 50 de familii cu o situație materiala precara din municipiul Aiud și din alte zone ale județului Alba. In baza colaborarii dezvoltate cu Primaria Aiud, organizația a distribuit joi, 5 aprilie,…

- O campanie de constientizare si prevenire a violentei prin recunoasterea copiilor abuzati, semnalizarea de catre victima prin gestica a abuzului si sesizarea institutiilor abilitate, a fost lansata,...