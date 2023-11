Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI l-a numit pe fostul șef de la Twitch, Emmett Shear, in funcția de director general interimar, in timp ce Sam Altman, directorul demis, a semnat un contract cu Microsoft, noteaza Reuters. Numirile, stabilite duminica seara tarziu, au urmat dupa inlaturarea brusca a lui Altman din funcția de director…

- OpenAI l-a numit pe fostul sef al Twitch, Emmett Shear, in functia de CEO interimar, in timp ce seful in exercitiu Sam Altman s-a mutat sa sustina dezvoltarea inteligentei artificiale de catre Microsoft, intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor care a incheiat un weekend tumultuos pentru startupul…

- Peste 500 dintre cei 770 de angajați de la OpenAI spun ca vor demisiona daca board-ul de conducere al companiei, care a stat la originea acestei crize, nu va demisiona. Angajații spun ca vor pleca „in masa” la Microsoft, la divizia ce va fi condusa de Sam Altman.

- Sam Altman, la doar 48 de ore de la inlaturarea sa ca CEO al companiei Open AI care a creat popularul bot ChatGPT, se alatura Microsoft. Satya Nadella a facut anunțul pe o rețea de socializare, punand capat speculațiilor ca Altman s-ar putea intoarce la OpenAI, transmite BBC.

- „Plecarea domnului Altman vine in urma unui proces de analiza deliberativa a consiliului, care a ajuns la concluzia ca acesta nu a fost intotdeauna direct in comunicarea sa cu consiliul, impiedicandu-i capacitatea de a-si indeplini responsabilitatile”, se arata intr-un comunicat, in care se subliniaza…

- Compania nu a decis inca sa mearga mai departe, potrivit discutiilor interne recente. Cu toate acestea, de cel putin anul trecut, a discutat diferite optiuni pentru a rezolva penuria de cipuri AI scumpe pe care se bazeaza OpenAI, potrivit unor oameni familiarizati cu problema. Aceste optiuni au inclus…

- Sam Altman, seful OpenAI, a apelat la compania Ive LoveFrom pentru a dezvolta primul dispozitiv de consum al creatorului ChatGPT. Discutiile sunt ”serioase”, dar nu s-a convenit nicio intelegere si ar putea trece cateva luni pana la anuntarea oficiala a unei initiative, se arata in articol, adaugand…

- Investitia subliniaza implicarea agresiva a Amazon in domeniul AI, pentru a tine pasul cu rivali precum Microsoft si Google, parte a grupului Alphabet. Anthropic a fost fondata in urma cu aproximativ doi ani, de fosti directori de cercetare ai OpenAI, si a lansat recent noul sau chatbot AI numit Claude…