Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI, compania din spatele ChatGPT, susținuta de Microsoft, nu are planuri de a se lista la bursa prea curand, a declarat directorul executiv Sam Altman, noteaza Reuters. „Cand vom dezvolta o super-inteligența, este posibil sa luam unele decizii la care majoritatea investitorilor s-ar uita foarte…

- Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite au anuntat miercuri un proiect de cod de conduita comun cu privire la inteligenta artificiala (AI) deschis tarilor democratice, care ar urma sa se aplice in mod voluntar in acest sector, transmit AFP si Reuters. ”In viitoarele saptamani, vom prezenta un proiect…

- Alaturi de gadgeturile pe care Google le va lansa la I/O, compania americana este asteptata sa faca si mai multe anunturi legate de inteligenta artificiala, sustin surse citate de CNBC. In primul rand, Google ar putea anunta PaLM 2, un nou LLM (Large Language Model) de uz general, care va fi prezentat…

- Grupul celor Sapte Natiuni avansate (G7) ar trebui sa adopte o reglementare ”bazata pe riscuri” privind inteligenta artificiala, au convenit duminica ministrii pentru domeniul digital ai tarilor membre, in timp ce parlamentarii europeni se grabesc sa introduca o lege pentru AI, pentru a pune in aplicare…

- In urma cu aproape doua saptamani, OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, a intrerupt serviciile ChatGPT in Italia, dupa ce autoritatea de reglementare, cunoscuta sub numele de Garante, a restrictionat temporar procesarea datelor cu caracter personal si a inceput o ancheta cu privire la o presupusa…

- Inteligenta artificiala generativa este vazuta de compania care detine Facebook, Instagram si WhatsApp ca un instrument care poate genera reclame mai eficiente. Meta lucreaza la o tehnologie bazata pe AI generativ, acelasi tip de instrument care sta la baza noilor chatboti dezvoltati de companii precum…

- Divizia de cercetare a companiei a spus intr-o postare pe blog ca modelul sau Segment Anything, sau SAM, ar putea identifica obiecte in imagini si videoclipuri chiar si in cazurile in care nu a intalnit acele elemente in timpul antrenamentului. Folosind SAM, obiectele pot fi selectate facand clic pe…