OpenAI, dată în judecată pentru furt de date personale Dezvoltatorul ChatGPT este acuzat ca, in loc sa respecte legile care protejeaza intimitatea online a indivizilor, a preferat pur si simplu sa fure datele disponibile online pentru a-si antrena solutiile bazate pe inteligenta artificiala. In procesul intentat de mai multe persoane care au preferat sa ramana anonime, acuzarea sustine ca, in urmarirea profitului, OpenAI a furat cantitati masive de date personale. Acuzarea spune ca OpenAI a incalcat legea cand a procesat 300 de miliarde de cuvinte de pe internet, din carti, articole si alte materiale, care includeau si informatii personale – fara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

