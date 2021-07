Opel va deveni marcă 100% electrică în Europa, din 2028 ​Opel, parte a grupului Stellantis, alaturi de marci precum Fiat și Peugeot, va vinde în Europa doar mașini electrice din 2028 și va fi readus pe piața, sun forma de mașina electrica moderna, un nume de succes din trecutul marcii: modelul Manta. Opel a vândut anul trecut în Europa aproape 500.000 de mașini, de trei ori mai puține decât acum doua decenii.



Opel va lansa versiuni hibride și apoi electrice și va aduce în jurul anului 2025 o mașina electrica inspirata dintr-un model de succes de acum câteva decenii: Manta, o mașina care s-a vândut între…

Sursa articol: hotnews.ro

