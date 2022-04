OPEC a spus joi FMI că creşterea preţurilor petrolului este determinată în mare parte de criza din Ucraina Intr-o declaratie adresata Comitetului Monetar si Financiar International (IMFC), consultata de Reuters, OPEC a afirmat ca pretul titeiului Brent, de referinta la nivel global, a fost in medie de aproape 98 de dolari pe baril in primul trimestru, in crestere cu aproximativ 18 dolari fata de ultimele trei luni din 2021. ”Preturile petrolului au crescut, in special in luna martie a acestui an… in principal din cauza tensiunilor geopolitice in crestere din Europa de Est si temerile ca acest lucru ar putea duce la deficite mari de petrol, pe fondul dislocarilor comerciale”, a declarat OPEC pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

