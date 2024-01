Stiri pe aceeasi tema

- Seara de Anul Nou a fost norocoasa pentru șapte persoane care au caștigat la tragerile speciale Loto, a anunțat Loteria Romana. Caștigurile au ajuns la Calarași, București, Pitești și Buzau. Un bilet norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

- Avocatul Viorel Mocanu a reușit sa recaștige pensiile foștilor parlamentari! Astazi judecatorii CCR au admis in unanimitate Excepția de neconstituționalitate a Legii 192/2023 cea prin care au fost abrogate dispozițiile capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.Astfel…

- Rareș Bogdan este obligat sa-i plateasca daune morale colonelului de jandarmi Catalin Paraschiv, ”Fantoma Alba” de la protestul din 10 august 2018. Aceasta este decizia Tribunalului București. Paraschiv a caștigat procesul impotriva lui Rareș Bogdan, care trebuie sa-i plateasca un leu ca despagubiri…

- Primarul de Condrița, Andrei Donica, a caștigat procesul in judecata impotriva Comisiei Electorale Centrale. „CEC, obligata sa ma inregistreze și in calitate de candidat pentru funcția de Primar General al Municipiului Chișinau, pe langa cea de Primar de Condrița”, a scris Donica, pe pagina sa de Facebook.

- Decizie definitiva in cazul unui sofer care a dat flash uri unei masini de politie, sa elibereze banda de circulatie. Tribunalul Valcea a mentinut, printr o hotarare definitiva, procesul ndash; verbal prin intermediul caruia un conducator auto a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 715 lei. In cauza,…

- Curtea de Apel Constanta a respins azi, 16 octombrie 2023, ca nefondate recursurile declarate de Primarul Municipiului Constanta si Municipiul Constanta prin Primar in procesul deschis de dr. Stela Halichidis, managerul demis al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta Decizia a fost luata in…

- Explicația pentru lipsa celor 3000 mc de cherestea: „Se fura” Inceput in august 2021, ultimul proces al șefului Direcției Silvice Argeș, Armand Chiriloiu, impotriva Jurnalului de Argeș, s-a lasat cu victoria „Jurnal-iștilor”. Judecatoria Pitești a respins acțiunea principala, formulata de Armand Chiriloiu…