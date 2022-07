Op-ed. Pentru a face posibilă federalizarea RM, moldovenii sunt supuși unui proces intens de „mutilare ideologică Orice proces politic presupune un compromis. Totuși, in cazul federalizarii lucrurile sunt mai complicate deoarece compromisul este „multietajat” iar factorii implicați destul de sofisticați. Modelele de federalizare sunt și ele foarte diverse iar evoluția spre o federație poate dura o veșnicie dar și se poate incheia subit. Atat prin impunerea ei brutala cat și prin evaporarea instantanee a necesitații. In termeni generali, federalizarea presupune ca mai multe identitați accepta crearea unui corp nou in care acestea se regasesc și care (le) permite armonizarea intereselor. Gradul de autonomie… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

