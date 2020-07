ONU: Veto din partea Rusiei şi a Chinei privind menţinerea ajutorului transfrontalier pentru Siria Rusia si China au votat vineri impotriva unui proiect de rezolutie germano-belgian privind mentinerea ajutorului umanitar transfrontalier in Siria si pe care doresc sa-l reduca impotriva recomandarilor celorlalti 13 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. Potrivit unor surse diplomatice, proiectul de rezolutie al Germaniei si Belgiei a obtinut 13 voturi din 15, dar a fost respins in urma dublului veto al Moscovei si Beijingului, al doilea folosit de aceste doua tari in trei zile. Dispozitivul transfrontalier al ONU, care permite transportarea ajutorului catre populatia siriana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

