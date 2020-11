Stiri pe aceeasi tema

- ​Unele dintre mai mari dorințe ale românilor dupa 1990 au fost aderarea României la NATO și la Uniunea Europeana. România se afla astazi în clubul democrațiilor euro-atlantice deoarece românii le-au cerut acest lucru politicienilor, chiar și atunci când la București…

- Libanul și Israelul vor purta negocieri asupra granițelor maritime și terestre contestate, a anunțat joi președintele libanez Nabih Berri, citat de AFP. Israelul a confirmat și el negocieri directe cu Libanul, primele în 30 de ani."În ceea ce privește chestiunea granițelor maritime,…

- Confruntari armate feroce intre Azerbaidjan si separatisti armeni continuau marti in Nagorno Karabah, dupa ce Baku a trecut la o noua ofensiva, cu cateva ore inaintea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP.

- Ambasadorul chinez la ONU Zhang Jun a atacat in mod foarte virulent Statele Unite, care au acuzat din nou China ca este vinovata de raspandirea covid-19, intr-o videoconferinta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema viitorului guvrnantei mondiale, la care au participat mai musti sefi de stat si…

- India, Japonia, Germania si Brazilia au cerut miercuri, in timpul desfasurarii Adunarii Generale a ONU, sa devina membri permanenti ai Consiliului de Securitate, o cerere care nu este noua, insa are slabe sanse de materializare pe termen scurt, relateaza AFP. ''Ne-am angajat sa…

- Emisarul interimar al ONU in Libia, Stephanie Williams, a deplans miercuri in fata Consiliului de Securitate continuarea incalcarii embargoului asupra armelor, impus in 2011 acestei tari, in contextul in care un recent raport al comunitatii internationale incrimineaza din nou compania militara privata…

- Emisarul interimar al ONU in Libia, Stephanie Williams, a deplans miercuri in fata Consiliului de Securitate continuarea incalcarii embargoului asupra armelor, impus in 2011 acestei tari, in contextul in care un recent raport al comunitatii internationale incrimineaza din nou compania militara privata…

- Statele Unite nu au dreptul sa declanseze mecanismul de reimpunere a tuturor sanctiunilor ONU cu privire la Iran, sustine ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite in care solicita membrilor Consiliului de Securitate sa respinga initiativa Washingtonului,…