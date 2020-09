SUA au impus luni sanctiuni unilaterale foarte controversate pentru a intari presiunea asupra Iranului, chiar in momentul in care Organizatia Natiunilor Unite sarbatorea multilateralismul, relateaza AFP. In baza unui nou decret prezidential, Donald Trump a anuntat masuri punitive impotriva a 27 persoane sau entitati, oficial in numele respectarii sanctiunilor ONU impotriva Teheranului, contestate totusi de restul lumii. "Guvernul meu va utiliza toate mijloacele la dispozitia sa pentru a bloca ambitiile iraniene in materie de arme nucleare, balistice si conventionale", a afirmat presedintele SUA…