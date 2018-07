Agentia pentru refugiati a ONU (UNHCR) a comunicat ca sustine gazduirea temporara in Iordania a 422 de asistenti umanitari - cunoscuti sub denumirea de "casti albe" - evacuati din Siria, informeaza Reuters.



Duminica, ONU a confirmat primirea celor 422 de voluntari sirieni, care solicita azil in Canada, Germania si Regatul Unit, la cererea acestor tari. "Castile albe" si familiile lor, in total circa 800 de persoane, s-au refugiat din calea ofensivei fortelor guvernamentale siriene si au trecut in Iordania cu ajutorul militarilor israelieni si cu sprijinul puterilor occidentale.

…