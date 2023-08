Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat marti, pe fondul criticilor privind invazia rusa in Ucraina, "aventurile geopolitice neocoloniale" ale statelor occidentale, pledand pentru un sistem mondial multipolar, in care natiunile sa isi protejeze interesele, informeaza Mediafax."In multe zone…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat sambata ca i-a cerut sefului NATO, Jens Stoltenberg, sa convoace o reuniune a nou infiintatului Consiliu NATO-Ucraina pentru a discuta despre securitatea pe Marea Neagra, in special despre functionarea unui coridor pentru exporturile de cereale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o "greseala uriasa" iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra, denunta presedintele francez Emmanuel Macron, care subliniaza ca "vedem foarte clar ca Rusia a decis sa infometeze tari aflate deja in dificultate" relateaza…

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, a anuntat luni Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea mediata in urma cu un an de ONU si Turcia permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima, prin porturile din sud, dupa o perioada de la inceputul razboiului…

- Razboi in Ucraina, ziua 500. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca discuțiile cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au vizat in principal prelungirea Acordului cerealelor cu Rusia și garanțiile de securitate pe care Kievul le

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat marti Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina, informeaza Reuters, conform Agerpres.In luna iulie…

- Suntem in ziua 480 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Președintele sud-african i-a transmis lui Vladimir Putin ca vrea „ca acest razboi sa se incheie”, in timp ce liderul de la Kremlin și-a reiterat pozitia conform careia Ucraina si aliatii sai occidentali au declansat conflictul…

- Dupa „șapte luni consecutive de scadere“ a prețurilor cerealelor pe piața europeana, se constata și o scadere a inputurilor. Odata cu triplarea prețului ingrașamintelor in 2022, producatorii de cereale și-au cumparat azotul pentru campania 2023 la aproximativ 770 de euro pe tona, ducand costul de producție…