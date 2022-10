Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU si nu trebuie sa permitem Rusiei sau altora sa […] The post ONU: SUA cere ancheta cu privire la dronelor iraniene folosite de Rusia in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .