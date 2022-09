Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a catalogat joi drept "total inacceptabile" afirmatiile despre un conflict nuclear si a avertizat Rusia asupra planurilor de anexare a unor regiuni din sud-estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a cerut Rusiei și Ucrainei sa reia dialogul și negocierile fara condiții prealabile, pentru a rezolva situația. El a facut aceasta declarație joi, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Actuala poziție de negociere a Rusiei cu privire la Ucraina nu este altceva decat o "incalzire pentru copii" inainte de viitoarele cereri de capitulare totala a regimului de la Kiev, a declarat luni șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Fii la curent cu cele…

- Rusia a lansat rachete asupra unei stații de cale ferata din regiunea centrala ucraineana Dnipropetrovsk, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite axata pe Ucraina, relateaza Reuters și Mediafax. Fii…

- Rusia si Ucraina s-au acuzat din nou marti, cu ocazia unei reuniuni a Consiliului de Securitate, ca pun in pericol centrala nucleara de la Zaporojie, in timp ce secretariatul general al ONU le-a cerut sa inceteze orice activitate militara in jurul sitului, potrivit AFP. Fii la curent cu cele…

- Rusia a cerut din nou, luni, Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite sa organizeze o reuniune marti in problema centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice.…

- Un acord a intervenit intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU pentru a prelungi cu sase luni mecanismul de ajutor umanitar transfrontalier in Siria, asa cum dorea Rusia fata de Occidentul care cerea o extindere cu un an, au facut cunoscut luni surse diplomatice, scrie AFP. Fii…