Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei la ONU susține ca anularea unora din sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord ar putea ajuta la depașirea impasului în discuțiile cu SUA privind denuclearizarea și ar atenua preocuparile Phenianului în plan umanitar, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de…

- China și Rusia au propus luni un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care va elimina unele din sancțiunile ce vizeaza Coreea de Nord, scopul declarat al masurii fiind acela de a "îmbunatati nivelul de trai al populatiei civile," potrivit site-ului agenției Reuters,…

- Statele Unite sunt pregatite sa ”ia masuri concrete” in vederea unui acord care sa oblige Coreea de Nord sa-si abandoneze programele nuclear si balistic, insa Consiliul de Securitate al ONU este necesar sa fie dispus sa raspunda oricarei provocari a Phenianului, subliniaza ambasadoarea americana…

- Ridicarea vizelor pentru romani, discutata de ministrul Bogdan Aurescu cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, in vizita de ramas-bun, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, context in care a reiterat…

- Ideea va susține inițiativa NATO cu privire la așa-numita prezenta avansata adaptata. De asemenea, cele doua parți doresc sa coopereze în continuare pentru consolidarea securitații colective de-a lungul flancului de sud-est al NATO. Acest lucru este mentionat într-o declarație comuna…

- UPDATE, 25.11.2019 – Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei). Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora…

- Iranul a anuntat marti o noua reducere a angajamentelor sale nucleare, relateaza AFP, care prezinta cum s-a ajuns in aceasta situatie si ce mai ramane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian.SUCCES DIPLOMATIC Acest acord s-a incheiat la 14 iulie 2015, la Viena, intre…

- Coreea de Nord a transmis, printr-un comunicat emis joi, ca negocierile cu Statele Unite ar putea regresa dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a cerut autoritaților de la Phenian renunțarea la programele sale de armament, relateaza agenția de presa locala KCNA, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Anunțul…