ONU publică lista neagră a companiilor care fac afaceri în teritoriile ocupate A doua zi dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a examinat planul de pace al președintelui Donald Trump fara a-l vota, organizația a dat publicitatii o lista neagra de companii care fac afaceri în teritoriul palestinian ocupat, care astepta sa fie publicata de mai bine de trei ani, anunța Jornal Económico, potrivit Rador.



Avându-si originile într-o rezoluție a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului adoptata în 2016, lista cuprinde acum 112 companii, 94 dintre acestea fiind israeliene.



Companii americane precum Airbnb și TripAdvisor, francezii Alstom…

Sursa articol: hotnews.ro

