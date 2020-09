Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus vineri ca este pregatit sa-l intalneasca pe premierul grec Kyriakos Mitsotakis daca vede semne de „intentie buna” din partea sa in criza care opune cele doua tari in Marea Mediterana orientala, scrie AFP.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat sambata un "important" program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala, informeaza France Presse, citata de Agerpres.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- Presedintele american Donald Trump a avut joi convorbiri telefonice separate cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pe tema crizei din Mediterana de Est, informeaza agentia de presa EFE. Presedintele Erdogan i-a transmis lui Trump ca Turcia ''doreste…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incercat joi sa calmeze disputa maritima cu Grecia din Mediterana de Est, afirmand ca Ankara nu doreste tensiune in regiune si facand un apel la dialog, relateaza dpa, potrivit Agerpres."Calea catre o solutie in estul Mediteranei trece prin dialog si…