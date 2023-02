Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat luni, 6 februarie, in fata Adunarii Generale a ONU, o lista de probleme urgente pentru 2023, in fruntea careia se afla razboiul din Ucraina, potrivit AFP, citata de Agerpres. Guterres a avertizat ca, pe masura ce „riscurile de escaladare” in Ucraina…

- Razboi in Ucraina, ziua 332. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a participat la slujba de comemorare a oficialilor morti in accidentul de elicopter. Cu ochii in lacrimi, presedintele a transmis un nou mesaj populatiei.

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, avertizeaza ca Vladimir Putin nu a renuntat la planurile sale de a controla Ucraina si spune ca toata lumea trebuie "sa se pregateasca pentru o perioada lunga" de razboi, scrie The Guardian.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a mulțumit, marți, americanilor și polonezilor pentru modul in care au tratat incidentul cu racheta care a explodat la granița dintre Polonia și Ucraina. "In mass media era foarte multa emoție și multe informații.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca NATO va sprijini Ucraina, pentru ca daca ar caștiga Rusia ar fi o tragedie nu doar pentru poporul ucrainean, ci și pentru intreaga lume, care ar deveni mai periculoasa.