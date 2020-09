Stiri pe aceeasi tema

- Tabara opozitiei din Hong Kong a instalat cabine de votare sambata in intreg orasul condus de chinezi pentru alegeri primare vizand selectarea candidatilor pro-democratie cu cele mai mari sanse de succes in scrutinul din septembrie pentru Consiliul Legislativ, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres.…

- Legea securitații naționale adoptata de China confera poliției puteri sporite in Hong Kong, mai ales in privința supravegherii, transmite AFP. Actul normativ are 116 pagini și permite...

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a amenintat Beijingul cu represalii suplimentare, deplangand o "zi trista" pentru Hong Kong dupa adoptarea de catre autoritatile chineze a unei noi legi privind securitate nationala a acestui teritoriu autonom, transmite miercuri AFP, conform agerpres.ro. "Astazi…

- Beijingul a denuntat miercuri "o logica de banditi", ca reactie la criticile occidentale dupa promulgarea in ajun a unei legi controversate cu privire la securitatea nationala in Hong Kong, condamnata de 27 de tari la ONU, in timp ce SUA au amenintat China cu sanctiuni, potrivit AFP.Promulgata…

- Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez a adoptat marti acest text, la un an dupa manifestatii monstru in fosta colonie britanica impotriva influentei Guvernului central. Washingtonul acuza Beijingul de faptul ca si-a incalcat angajamentele internationale si principiul "o tara…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promulgat marti controversata lege a securitatii nationale in Hong Kong, la cateva ore dupa adoptarea ei de catre parlamentul de la Beijing, transmite AFP, citand o stire a agentiei Xinhua. Textul a fost inclus in 'Legea fundamentala' care serveste…