- Consiliul de Securitate al ONU a emis sambata primul sau comunicat oficial privind razboiul din Ucraina, insa s-a abținut de la a folosi cuvintele „razboi”, „conflict” sau „invazie”, transmite The Guardian.

- NATO anticipeaza acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals in Republica Moldova, unde sunt deja in curs de derulare incercari de destabilizare, insa nu vede riscuri militare iminente pentru aceasta țara. Este vorba mai degraba de a crea dificultați forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona…

- Rusia a respins propunerea secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a introduce o ”pauza umanitara de Paște” in Ucraina. Anunțul a fost facut de reprezentantul Permanent al Ucrainei la ONU, Serhi Kislitsia, pe Twitter . ”Poziția Fuhrerului din Moscova a fost anunțata la Consiliul de Securitate”,…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a respins ideea propusa de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, de a declara un „armistiu de Paște” și de incetare a focului in Ucraina pentru 4 zile. Politicianul „ortodox” a spus ca Rusia va continua sa ucida ucraineni…

- De la inceputul invaziei din Ucraina, localnicii și jurnaliștii straini au publicat relatari despre jafurile la care se dedau soldații ruși. La inceputul lunii aprilie, pe internet au aparut inregistrari video de la camerele de supraveghere din birourile de livrare expres ale companiei CDEK, situate…

- Biroul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a raportat cel putin 406 victime civili, inclusiv cel putin 102 morti, conform The Guardian. „Cifra reala ar putea fi considerabil mai mare, deoarece multe victime raportate nu au fost inca confirmate”, a declarat…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a incercat sa justifice miercuri, in Consiliul de Securitate al ONU, decizia tarii sale de a interveni in Ucraina facand referire la presupuse "provocari" din partea Kievului si la situatia populatiei din provincia separatista Donbas, din estul Ucrainei,…