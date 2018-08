ONU: Între 110 şi 150 de civili au fost ucişi sau răniţi în timpul luptelor din Ghazni Intre 110 si 150 de civili au fost ucisi sau raniti in timpul asaltului talibanilor asupra capitalei provinciei Ghazni din sud-estul Afganistanului, a informat marti Biroul ONU pentru Coordonarea Problemelor Umanitare (OCHA), citat de dpa. Potrivit OCHA, aproximativ 20 de pacienti aflati in conditie critica au fost transportati la Kabul, dar a adaugat ca numarul de victime mai trebuie verificat. Fortele talibane au lansat vineri un atac coordonat asupra orasului Ghazni, capitala provinciei omonime. Pana a doua zi ei au invadat si au preluat rapid controlul asupra celei mai mari parti din oras.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

