ONU: Există riscul ca milioane de oameni să intre în sărăcie și foamete din cauza COVID-19 O lume divizata nu va fi capabila sa capabila sa combata pandemia, ci are nevoie de o acțiune concertata pentru a nu permite ca milioane de oameni sa intre in saracie, a declarat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Acesta a aratat ca ca ar fi putut fi facute multe mai multe, daca tarile ar fi colaborat pentru combaterea bolii care a ucis peste un milion de oameni, scrie Reuters. „Pandemia de Covid-19 este o problema globala majora pentru intreaga comunitate internationala, pentru multilateralism si pentru mine, ca secretar general al Natiunilor Unite”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

