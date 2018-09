Emisarul Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, a pledat vineri, in fata Consiliul de Securitate al ONU, pentru deschiderea unor 'rute de evacuare voluntara' din Idlib, care sa le permita civililor sa paraseasca provincia siriana aflata sub amenintarea unei ofensive militare de amploare, transmite AFP. 'Este nevoie de rute de evacuare in toate directiile, est, nord, sud', a declarat emisarul, adresandu-se prin legatura video reuniunii speciale a Consiliului de Securitate cu privire la Siria, convocata la initiativa Statelor Unite. De Mistura a precizat ca 'ONU este…