- Canalele de Telegram ale unor analisti relateaza despre o situatie care incepe sa fie intalnita des in teritoriile ucrainene ocupate ilegal de armata rusa. "Locuitorii orasului ocupat Melitopol, Ucraina, care au acceptat pasapoartele rusesti, primesc acum ordine de inscriere pentru serviciul militar.…

- La sase luni de la debutul invaziei ruse in Ucraina, Papa Francisc a lansat, miercuri, un nou apel: sa ”se evite riscul unui dezastru nuclear” in Ucraina, ”nebunia razboiului”, transmit agențiile de presa internaționale. Papa Francisc a facut acest apel in timpul audientei generale saptamanale, de…

- Obuze au cazut peste un oras din apropierea celei mai mari uzine nucleare din Europa, iar rachete rusesti au lovit duminica in apropierea portului Odesa de la Marea Neagra, in timp ce Ucraina a avertizat cu privire la posibilitatea unor atacuri mai grave din partea Rusiei, in conditiile in care razboiul…

- Peste 5,15 milioane de persoane ucrainene s-au refugiat in Polonia de la inceputul invaziei militare declansate de Rusia pe 24 februarie, a anuntat duminica Politia de Frontiera Poloneza, citata de DPA. In aceeasi perioada, 3,25 milioane de ucraineni s-au intors in tara lor natala. Duminica, numarul…

- Fostul presedinte al Federatiei Ruse si vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a informat ca, daca se vor concretiza amenintarile ucrainene cu privire la un posibil bombardament asupra Crimeei, atunci pentru ucraineni va veni „ziua judecatii”, relateaza Interfax.ru.

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) a anunțat ca Eurovision 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina. Potrivit EBU, sunt șanse mari ca Marea Britanie sa gazduiasca popularul concurs muzical.„Avand in vedere razboiul care are loc dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, EBU a evaluat situatia…

- Organizatia Natiunilor Unite investigheaza presupusa trimitere a copiilor ucraineni in Rusia, unde ar urma sa fie apoi oferiti spre adoptie familiilor ruse, a declarat, miercuri, Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, relateaza AFP, citata de News.ro. Michelle…

- Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața, pe Telegram un mesaj care ofera o perspectiva asupra starii actuale a gandirii ruse la nivel superior despre situația din Ucraina, informeaza…