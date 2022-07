Stiri pe aceeasi tema

- Victimele civile au fost cauzate in majoritatea cazurilor de atacuri cu dispozitive explozive improvizate atribuite gruparii Stat Islamic si de munitie neexplodata.Cel putin 700 de civili au fost ucisi in Afganistan dupa ce talibanii au revenit la putere in aceasta tara, in august anul trecut, a anuntat…

- Cel putin 700 de civili au fost ucisi in Afganistan dupa ce talibanii au revenit la putere in aceasta tara, in august anul trecut, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor Unite, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin cinci civili au fost ucisi intr-un atac in care a fost sfartecat un bloc, in apropiere de Nikolaev, un oras important situat in sudul Ucrainei, in apropiere de front, anunta miercuri adjunctul sefului administratiei prezidentiale Kiril Timosenko, relateaza AFP.

- Organizația Națiunilor Unite a indemnat miercuri, 22 iunie, Iranul sa renunțe la planurile de amputare a degetelor a opt deținuți și a cerut Teheranului sa elimine orice forma de pedeapsa corporala, scrie agenția France Presse, potrivit The Times of Israel .

- Situatia umanitara din Ucraina, dupa aproape patru luni de invazie rusa, este ''extrem de alarmanta'', a semnalat vineri Organizatia Natiunilor Unite, in timp ce luptele dintre armata ucraineana si cea rusa continua sa faca ravagii in estul tarii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin douazeci si sapte de civili au fost ucisi sambata, la Beni, in estul Republicii Democrate Congo, de membri ai gruparii armate Forte Democratice Aliate (ADF), potrivit unui nou raport provizoriu al armatei si al observatorilor, scrie lalibre.be."Cand am ajuns, era deja tarziu pentru…

- Cel putin 10 civili au fost ucisi luni in bombardamentele organizate de fortele rusesti asupra orasului Sievierodonetk din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Serghei Gaidai, relateaza Reuters.

- Frontul National de Rezistenta (FNR) a anuntat sambata ca a lansat o ampla ofensiva impotriva talibanilor in mai multe provincii din nordul Afganistanului, printre care si in Panjshir, unde sustin ca au eliberat trei districte, transmite AFP.