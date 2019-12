ONU: Bombardamentele asupra ultimului bastion al rebelilor din nord-vestul Siriei au pus pe drumuri 60.000 de persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de persoane au fost ucise in ultimele 24 de ore in confruntari militare produse in nord-vestul Siriei intre serviciile de securitate siriene si grupuri insurgente, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile…

- Aproape jumatate de milion de persoane au fost evacuate din diferite cladiri in Moscova in ultimele trei saptamani din cauza unor amenintari cu bomba, a relatat miercuri agentia rusa de presa Interfax, citata de DPA, preluat de Agerpres.

- Un sistem de rachete AGM-114 Hellfire modificat a fost folosit pentru a doua oara in cateva zile in nord-vestul Siriei impotriva unui vehicul aparținand unor islamiști, informeaza site-ul thedrive.com, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Jandarmerița batuta in timpul protestelelor din 10 august…

- Cel puțin 15 persoane au murit și mai multe au fost ranite miercuri intr-o tabara de refugiați in urma unui atac al forțelor guvernamentale siriene in apropierea orașului Idlib, din nord-vestul Siriei, au informat surse din cadrul forțelor de securitate, citate de Le Figaro.Mai multe rachete…

- Un pod in sud-vestul Franței s-a prabușit intr-un rau din comuna Mirepoix-sur-Tarn. In urma incidentului, o adolescenta in varsta de 15 ani a murit, iar mai multe persoane sunt date disparute, anunța AFP, citata de Hotnews. Un camion cu un tonaj mai mare decat limita autorizata ar fi intrat pe pod,…

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- Cel puțin opt persoane au murit dupa ce o bomba a explodat duminica in nord-vestul Siriei, unde trupele turce desfașoara o operațiune militara, a informat Ministerul turc al Apararii și surse medicale locale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Ministerul Apararii a declarat ca explozia a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan l-a asigurat ca este hotarat ca armistitiul in Siria anuntat joi sa fie aplicat, informeaza AFP si Reuters. Bombardamentele fortelor Ankarei au ucis vineri 14 civili in nordul Siriei, potrivit Observatorului…