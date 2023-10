Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului (OHCHR) a afirmat marti ca asediul Israelului din Fasia Gaza si ordinul israelian de evacuare a partii de nord a teritoriului ar putea reprezenta transfer fortat de civili si o incalcare a dreptului internațional.

- Peste 2200 de cetațeni romani au fost repatriați, la cerere, in ultimele zece zile, din Israel in Romania, dar trebuie facute eforturi și pentru salvarea celor peste 200 de romani care vor sa plece din Fașia Gaza, i-a spus premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, premierului Israelului, Benjamin Netanyahu.…

- Numarul navelor creste in porturile israeliene, in timp ce operatiunile continua la majoritatea terminalelor, pe fondul pregatirilor armatei de a lansa un asalt terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, potrivit datelor si surselor citate de Reuters, informeaza News.ro.Israelulul a promis ca va…

- Unul dintre principalii lideri politici ai Hamas, organizație terorista care a atacat Israelul, a vorbit, intr-un interviu pentru The New Yorker, despre strategia gruparii. Și s-a contrazis singur. Acesta a sugerat și ca acest razboi este o lecție pentru viitoarele generații de israelieni. „Vor ști…

- Guvernul Republicii Moldova va aloca din fondul de intervenție 4 milioane de lei pentru evacuarea cetațenilor moldoveni din Statul Israel și Fașia Gaza, in condițiile declararii pe 9 octombrie 2023 de catre Guvernul Statului Israel a starii de razboi pe intreg teritoriul sau. Un proiect de hotarare…

- Israelul are dreptul sa se apere, dar unele dintre deciziile sale ar putea incalca dreptul international, a declarat marti seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters. In raspuns la atacul gruparii militante palestiniene Hamas asupra Israelului, ministrul israelian al apararii Yoav Gallant…

- Cel puțin patru civili au fost uciși in timp ce se aflau in custodia Hamas, la doar cațiva metri de locul in care militanți inarmați ii escortau in apropiere de granița cu Gaza, arata inregistrarile video obținute și geolocalizate de CNN.O inregistrare video din kibbutzul Be'eri din sudul Israelului…

- Comunitatea Evreiasca din Republica Moldova condamna cu fermitate atacul masiv asupra Israelului, actele de violența impotriva civililor, bombardamentele și luarea de ostatici. Intr-o declarație, reprezentanții Comunitații notat ca „Israelul este forțat sa indure un alt razboi brutal, sa-și apere dreptul…