- Rusia nu va suferi "o suta de ani de singuratate", a declarat vineri seful Serviciului de Informatii Externe rus (SVR), Serghei Naraskin, declarandu-se convins ca relatiile cu Occidentul se vor fi restabilit de indata ce razboiul din Ucraina se va fi incheiat, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Republica Ceha urmeaza sa primeasca o finantare militara de 106 milioane de dolari de la Statele Unite, potrivit unor anunturi facute joi, in timp ce razboiul continua in Ucraina, relateaza DPA.

- Președintele rus Vladimir Putin și-a anunțat miercuri intenția de a discuta cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan despre posibilitatea limitarii exportului de cereale și alimente din Ucraina catre Europa, deoarece nu este trimis in țarile cele mai sarace care au nevoie.

- Rusia a lansat joi un amplu exercitiu militar cu peste 50.000 de soldati in estul tarii, la mii de kilometri distanta de linia frontului de lupta din Ucraina, relateaza dpa.

- Dupa ce Vladimir Putin pare ca a ințeles ca razboiul cu Ucraina nu poate fi caștigat așa cum a sperat la inceputul invaziei, liderul de la Kremlin s-ar pregati sa faca anunțul triumfal.

- Atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa nu reprezinta un obstacol pentru exporturile de cereale ucrainene si pentru punerea in aplicare a acordului semnat sub egida ONU, a transmis luni Kremlinul, potrivit AFP si Reuters, scrie AGERPRES.