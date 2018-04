Aproximativ 700.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in acest an din cauza luptelor in diverse zone ale Siriei, a anuntat marti coordonatorul umanitar regional al ONU, Panos Moumtzis, transmite Reuters. ''Sunt profund ingrijorat de stramutarea masiva continua a aproape 700.000 de sirieni de la inceputul anului, din cauza ostilitatilor armate in desfasurare in tara'', a declarat Moumtzis. Peste 400.000 de persoane au fost fortate sa-si paraseasca locuintele din cauza operatiunilor militare in regiunea Idleb, din nordul Siriei, iar alte 133.000 din Ghouta Orientala.…