Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziție in urmatoarele luni pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiții in creșterea eficienței energetice, arata o analiza REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat in atragerea de finanțari nerambursabile…

- Exporturile de titei din SUA au atins un nivel record saptamana trecuta, in timp ce Occidentul se straduieste sa gaseasca alternative la livrarile rusesti, a raportat Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cererea asiatica pentru petrolul rusesc este in plina crestere. Desi India incearca sa incheie noi acorduri cu Rusia pentru cumpararea de titei, gigantul petrolier rus Rosneft a anuntat cumparatorii ca stocurile de vanzare au fost epuizate, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Campioana lumii la popice este o prahoveanca. Luminița Dogaru a facut istorie in Estonia, reușind sa obțina un nou record la Campionatele Mondiale de individual și tandem. Campioana lumii la popice este o prahoveancaPrahoveanca Luminița Dogaru a caștigat aurul și titlul mondial in cadrul competiției…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anuntat miercuri infiintarea unui fond de protejare a reducerii cheltuielilor cu utilitatile si de aparare a tarii. Intr-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, seful guvernului de la Budapesta a relatat ca vor obliga bancile, asiguratorii, marile lanturi de…

- Aproximativ 62 de milioane de barili de petrol brut Ural, o cantitate record, se afla incarcat in nave aflate pe apa, potrivit datelor firmei de analiza energetica Vortexa. Comercianții incearca sa gaseasca cumparatori pentru țiței, lucru care devine tot mai dificil din cauza razboiului din Ucraina,…

- O cantitate record de aproximativ 62 de milioane de barili de petrol din Uralii rusești se afla in prezent blocata pe vapoarele aflate pe mari: comercianții incearca sa gaseasca cumparatori pentru petrol, dar nimeni nu este dispus sa cumpere in condițiile cerute de ruși, scrie marți Reuters.…

- Razboi in Ucraina, ziua 74. Rușii au bombardat o școala din Lugansk unde se adaposteau aproape 100 de oameni și au ucis 60 dintre aceștia. NATO a avertizat, din nou, ca razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi unul de lunga durata iar Secretarul General al