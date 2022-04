ONU acuză Rusia de posibile crime de război în Ucraina ONU a acuzat vineri armata rusa de actiuni in Ucraina ce „pot intra sub incidenta crimelor de razboi” dupa invazia declansata la 24 februarie, si a constatat ca dreptul umanitar „a fost aruncat peste bord”, transmite AFP. „In ultimele opt saptamani, dreptul umanitar international nu doar a fost ignorat, ci pur si simplu a fost aruncat peste bord”, a declarat Michelle Bachelet, Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, citata intr-un comunicat difuzat vineri. „Fortele ruse au bombardat in mod nediscriminatoriu zone populate, omorand civili si distrugand spitale, scoli si alte infrastructuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'In ultimele opt saptamani, dreptul umanitar international nu doar a fost ignorat, ci pur si simplu a fost aruncat peste bord', a declarat Michelle Bachelet, Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, citata intr-un comunicat difuzat vineri.'Fortele ruse au bombardat in mod nediscriminatoriu zone…

- Rusia susține ca toate zonele urbane din Mariupol au fost „curațate” de forțele ucrainene, in ciuda avertismentului ca eliminarea luptatorilor va pune capat discuțiilor cu Rusia, transmis anterior de președintele Volodimir Zelenski. Moscova a și dat un ultimatum, cerand puținelor trupe ucrainene de…

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat marți ca descoperirea cadavrelor in orașul ucrainean Bucea a fost o „provocare” menita sa torpileze negocierile aflate in desfașurare intre Kiev și Moscova. „Apare o intrebare: la ce folosește aceasta provocare deschisa și mincinoasa (…) Suntem inclinați…

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Rusia si-a intensificat atacurile in vestul Ucrainei, apropiindu-se periculos de granita NATO reprezentata de Polonia. Melitopolul se apropie de o catasrofa unanitara, iar Harkovul este bombardat nemilos. Putin insa se clat

- Rusia a cerut miercuri Statelor Unite sa explice lumii de ce a finantat ceea ce Moscova prezinta a fi programe biologice militare in Ucraina, potrivit Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a cerut transparenta din partea Washington cu privire la aceste acuzatii, care sunt negate…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, duminica, 27 februarie, ca forțele de descurajare ale țarii sale – care includ arme nucleare – sa fie plasate in alerta maxima. De asemenea, liderul de la Moscova a transmis ca sancțiunile impuse Rusiei sunt ilegale. Forțele strategice „sunt menite sa…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…