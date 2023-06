Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internationala a copiilor disparuti a fost marcata, astazi, de Poliția Romana, prin inițierea unui proiect de prevenire a disparițiilor și a plecarilor voluntare, care se va desfașura pana la 30 iunie. Programul urmarește conștientizarea minorilor asupra riscurilor la care se expun atunci cand…

- Ce trebuie sa faceți legal in cazul in care copilul dvs. a fost reținut de catre celalalt parinte intr-o alta țara decat cea in care iși are reședința, aflați la ”Puls Juridic”. Avocat Geta Lupu, specialist in dreptul familiei și președinte al Asociației ”Justiție pentru Minori”, explica cum pot fi…

- Echipa Universitații Tehnice Cluj a caștigat competiția internaționala de Inginerie Seismica din San Francisco. Județul nostru a avut doua reprezentante in echipa caștigatoare, pe Florinca și Nicoleta. „Nu am avut emoții. Știam clar ce calcule am facut și ca va rezista testelor!”, au explicat campioanele…

- Un specialist in istoria gastronomiei a afirmat intr-un interviu recent ca trei produse despre care intreaga lume știe ca fac parte din tradiția Italiei ar fi, de fapt, la baza americane. Este vorba despre pizza, carbonara și parmezan, scrie stirileprotv.ro Profesorul de istoria gastronomiei Alberto…

- INVESTIȚII… La aproximativ un an de la colaborarea materializata in proiecte de anvergura pentru protejarea și sprijinirea copiilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, dar și a celor aflați in situații de vulnerabilitate din județul Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Direcția Generala…

- Romania va participa și la programul pentru evaluarea internaționala a elevilor PISA 2025, potrivit unei hotarari adoptate ieri de Guvern. Testarea PISA indica nivelul de pregatire al elevilor și masoara competențele lor de baza in domenii precum lectura, matematica și științele. Testele PISA arata…

- O ancheta efectuata de ONU a constatat ca Rusia a comis „o gama larga de crime de razboi” in Ucraina, relateaza Sky News . Printre acestea se numara tortura, uciderea civililor in afara luptelor și deportarea copiilor, se mai menționeaza in raport. Comisia internaționala independenta de ancheta privind…

- O echipa de patru studenți ai Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a caștigat concursul internațional NIBS Worldwide Case Competition, desfașurat in perioada 5 – 10 martie 2023, la Universitatea din Northern Iowa, in orașul Cedar…