- Declarația privind beneficiarul real va putea fi depusa, fara riscul de a primi amenzi, pana la 1 octombrie 2021. In caz contrar, amenzile ajung pana la 10.000 de lei. Camera de Comert si Industrie (CCI) Brasov informeaza ca declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligatiei…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul semestru din 2021 cu 62,55% comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 79.734, din care 53.844 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Deputatul liberal Gabriela Horga anunța ca de azi simplificarea formalitaților la inscrierea la Registrului Comerțului și posibilitatea folosirii semnaturii electronice in relațiile de munca sunt realitate in practica dupa ce modificarile legislative au fost promulgate de președintele Klaus Iohannis:…

- Din data de 15 iulie 2021, termenul de tiparire a carților de identitate (inregistrate la Serviciul de Evidența Persoanelor Deva) este de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si depunerea documentelor necesare. De asemenea, va informam ca actele de identitate care au expirat…

- CT BUS S.A. Constanta a atribuit recent un contract de servicii de asigurare. Potrivit Licitatiapublica.ro, entitatea contractanta doreste sa achizitioneze servicii de asigurare conform documentatiei de atribuire.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari…

- Legea prevede instituirea unor masuri privind prevenirea discriminarii mamelor care alapteaza, precum si combaterea incalcarii dreptului la hrana al copiilor. De asemenea, reglementeaza regimul sanctionator pentru unele fapte care au legatura cu alaptarea copilului pana la 24 de luni in spatiul public.Interzicerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind alaptarea in spatiile publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede ca interzicerea in orice mod a alaptarii unui copil in spatiul public sau evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza un copil constituie…