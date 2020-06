Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Trei persoane acuzate de proxenetism, trimise in judecata de procurorii DIICOT Alba: Au inlesnit practicarea prostitutiei de catre mai multe tinere, prin inchirierea de apartamente și publicarea unor anunturi pe site-uri de publicitate Procurorii DIICOT Alba Iulia a trimis in judecata…

- Onorel Lupu, barbatul care a evadat din Penitenciarul din Ploiesti in ziua de Pasti si prins de localnici dupa o luna de cautari, a fost arestat preventiv si dus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al IJP Prahova de la Campina.

- Un barbat din Bistrița-Bargaului a fost trimis in judecata pentru tentantiva de omor, dupa ce, in septembrie anul trecut, și-a injunghiat propriul frate cu cinci lovituri de cuțit. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud l-au trimis in judecata pe un barbat din Bistrița Bargaului,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au dispus trimiterea in judecata a lui Ilie Munteanu, primarul comunei tulcene Crisan, suspectat de luare de mita.Dosarul 497 88 2020 se afla pe rolul Tribunalului Tulcea, instanta care a decis mentinerea ediului in stare de arest preventiv.…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a trei barbati acuzati de furt si de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. Ieri, judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis ca doi dintre cei trei inculpati sa ramana in stare de…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au finalizat cercetarile specifice, potrivit unor surse judiciare, in dosarul in care Andrei I., un tanar de 14 ani, din Mangalia, a decedat dupa ce a fost batut de un alt baiat, de 15 ani, Daniel S. Zilele trecute, procurorii au schimbat…