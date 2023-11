Stiri pe aceeasi tema

- Media europeana a speranței de viața este de 80 de ani, dupa ce a crescut constant pana la 81,3 ani in ultimul deceniu de dinainte de declanșarea pandemiei COVID (2009-2019). Femeile au o speranța de viața mai mare, de aproape 83 de ani, in timp ce barbații au 77,2 ani. Este o diferența de aproape sase…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Concret, in Grecia, se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o saptamana obișnuita, programul de lucru pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 20 și 64 de…

- Romanii sunt printre europenii cu cel mai mare numar de ore lucrate saptamanal. Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Conform…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Ucrainenii acuza Romania și Bulgaria ca ii ocupa treptat locul pe piața uleiului de floarea soarelui la nivel global, ulei produs, de altfel, din semințe cumparate chiar de la ei. Stepan Kapshuk, directorul asociației „Ukroliyaprom”, susține ca anumite țari cumpara floarea soarelui ucraineana pentru…

- Doar un sfert din romani isi permit sa isi faca cel putin o vacanta in Romania. Turismul romanesc se bazeaza aproape 90% pe turistii autohtoni. In primele sase luni ale acestui an, in unitatile de cazare din Romania au ajuns 1,17 milioane turisti, din care 1 milion de romani, iar restul straini Romanii…