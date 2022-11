ONG-ul miliardarului Ion Țiriac va fi recunoscut de Guvernul Ciucă drept fundație de utilitate publică Guvernul Ciuca discuta in ședința de marți un proiect de hotarare pentru recunoașterea Fundatiei Țiriac ca fiind de utilitate publica, potrivit agendei publice a executivului. Fundația a fost inființata de miliardarul Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați romani. Care este motivul pentru care guvernul vrea sa acorde acest statut Fundației Țiriac? Proiectul de hotarare arata ca ”Odata cu atribuirea statutului de utilitate publica Fundatiei Țiriac se creeaza oportunitatea legala de dezvoltare a fundației in vederea promovarii importanței practicarii sportului in randul copiilor si tinerilor, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

