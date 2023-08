Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu 16 tone de deseuri textile aduse din Germania a fost blocat de autoritati sa intre in Romania, dupa ce s-a constatat ca transportul este ilegal, potrivit Agerpres.Autotrenul a fost verificat la intrarea in tara prin Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II si era condus de un…

- Tragedie, luni seara, intr-o gara din județul Arad. Un tanar de 21 de ani din Germania a murit, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren și s-a electrocutat. Baiatul, care se afla in vacanța in Romania, ar fi vrut sa iși faca un selfie, spun martorii citați de Aradon.

- Noul Cod Silvic 2023 stabilește cum, dar mai ales cat se poate taia din padurile Romaniei. Proiectul inasprește condițiile in care se pot face taierile de masa lemnoasa și introduce doua infracțiuni noi. Activistii de mediu atrag atenția ca, in fiecare ora, in Romania dispar aproximativ 6 hectare de…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu 15 tone de articole second-hand provenite din Germania. Marți, 04 iulie a.c., in jurul orei 10.30, in Punctul…

- ”O sa reusim pentru ca de aceasta data avem parteneri si le multumesc inca o data marilor retaileri care s-au angajat in acest parteneriat cu Guvernul Romaniei. Avem si procesatorii, si producatorii, si distribuitorii. Trebuie sa reusim acest pariu. Nu putem in continuare sa ne facem ca nu vedem ca…

- Miranda Richardson, dublu nominalizata la premiile Oscar, și Sean Bean, caștigator a doua premii BAFTA, completeaza distribuția filmului ”Cravata galbena”, din care face parte John Malkovich, caștigator a doua premii Oscar. Filmarile incep luna aceasta in București.Sean Bean a caștigat primul premiu…

- Nivelul de trai din București l-a depașit pe cel din Berlin, arata statistici oficiale, potrivit lui George Butunoiu, specialist in recrutare. Se dau salarii de 7.000 de euro in Romania, la fel de mari precum in Germania sau chiar Franța. Și strainii se angajeaza in domeniul in cauza, in țara noastra,…

- Eficiența energetica este o soluție aproape ”magica” la problemele din sectorul energiei, dar in Romania continua sa fie o provocare. Dar, spun specialiștii, ne-ar putea ajuta sa reducem sau chiar sa scapam și de nedorita dependența de Rusia.