”Lucrari incipiente pe Tronsonul 4 al Craiova-Pitesti. Contractul pentru cei 31,82 km a fost semnat cu UMB in 17.08.2021 pe suma de 617 milioane lei, prevazand 12 luni de proiectare si 24 de executie cu 10 ani garantie. Ordinul de incepere a fost emis in 15.11.2021. Asa cum se vede in filmarea aeriana, santierul este inca la inceput. Constructorul este in teren si creste mobilizarea”, au transmis, luni, reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura. Potrivit acestora, ”n-ar strica sa vedem chef de lucru si la stat”. ”CNAIR trebuie sa aprobe modificarile la conexiunea DEx12 cu Autostrada A1…