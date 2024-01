OnePlus 12 review: un rival adevărat pentru iPhone și S24 Ultra? (VIDEO) Daca nu fi scris 12 pe cutia noului flagship de la OnePlus, nu aș fi ghicit ca acesta este intr-adevar un smartphone nou. OnePlus 12 ia o lecție din carțile Apple și Samsung și ne aduce pe piața o generație de rafinament pe toate planurile, decat un dispozitiv nou, cu adevarat diferit. A fost nevoie sa folosesc telefonul zilnic in ultima saptamana ca sa descopar ca avem de a face cu mai multe imbunatațiri, chiar daca niciuna nu este obligatoriu majora. OnePlus 12 vine cu un design „rafinat”, cu schimbari minore OnePlus 12 vine patru upgrade-uri majore, fiecare cu o importanța din ce in ce mai… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

