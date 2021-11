Stiri pe aceeasi tema

- Complexul comercial Bucur Obor a fost vandut, astazi, companiei One United Properties pentru 64,9 milioane de lei, la prețul de 8,918 lei pe acțiune. Pachetul majoritar de acțiuni a fost achiziționat prin...

- Primaria municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziționarea unui autoturism electric. Valoarea totala estimata a investiției este de 92.605 lei, fara TVA. Potrivit caietului de sarcini, automobilul electric achiziționat va fi folosit…

- Sistemul Medical MedLife anunta, joi, semnarea contractului de achizitie a 50% din pachetul de actiuni al centrelor de oncologie Neolife Romania, unul dintre cei mai mari jucatori medicali pe segmentul de oncologie din Romania si un nume de referinta in estul Europei, conform agerpres. Potrivit unui…

- HEINNER aniverseaza anul acesta 10 ani pe piața electrocasnicelor din Romania, ocazie cu care pune la bataie 10 pachete de premii saptamanale și Marele Premiu – o bucatarie complet utilata și mobilata, in cadrul unei promoții la nivel național. Timp de 10 saptamani, incepand cu 15 octombrie și pana…

- Colegiul Medicilor comenteaza sitautai de la Spitalul Targu Carbunesti, unde instalatia de oxigen s-a defectat, afirmand ca sistemul medical este intins la maxim pe o infrastructura ce este clar ca nu este pregatita pentru astfel de situatii. ”Sistem medical intins la maxim pe o infrastructura…

- Actionarii Autonet Group Holding, parte a grupului elvetian Swiss Automotive Group, au incheiat o tranzactie cu distribuitorul de piese auto Augsburg International, controlat de antreprenorii Marius Constantinoiu si Gina Iordache, pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni. In urma finalizarii…

- Gigantul bancar american JPMorgan a declarat miercuri ca va achizitiona 75% din divizia de plati a grupului auto german Volkswagen, conform CNBC. JPMorgan a anuntat ca acordul va ajuta compania sa isi...

- Diazepam pentru copiii din creșe și gradinițe, in baza unei legi vechi de 20 de ani. Primaria Alba Iulia cumpara 8 cutii Copiii din creșele și gradinițele din Romania pot fi tratați cu Diazepam, in baza unei legi vechi de mai bine de 20 de ani. Legea prevede ca in cabinetele medicale ale creșelor și…