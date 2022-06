OMV va revizui deciziile luate de fostul director general Rainer Seele Consiliul de supraveghere de la OMV nu va aproba actiunile din 2021 ale fostului director general, Rainer Seele si va demara o ancheta amanuntita asupra deciziilor sale manageriale, a anuntat vineri presedintele Consiliului, Mark Garrett, la Adunarea Generala Anuala a Actionarilor, transmite Reuters. Sub conducerea lui Seele, numit la conducerea OMV in 2015, grupul austriac s-a concentrat pe investitiile in zacamintele de petrol si gaze din Rusia pentru a-si imbunatati performantele financiare. Investitiile facute in Rusia dupa 2015 „au fost, ex post, o greseala”, a spus Mark Garrett. „Daca acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii au mai aprobat declansarea majorarii capitalului social al OMV Petrom cu valoarea terenurilor pentru care s-au obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate. OMV Petrom anunta hotararile adoptate in cadrul AGOA si AGEA din data de 27 aprilie 2022. In cadrul AGOA a fost aprobat…

- Actionarii Electrica, companie la care statul roman are o detinere de 49%, au aprobat distribuirea de dividende in valoare de circa 152,8 milioane de lei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de miercuri, conform unui raport publicat la Bursa de Valori Bucuresti, citat de ZF. Fii la…

- Petrom, cea mai mare companie energetica din Romania, nu va mai cumpara țiței din Rusia și se va orienta catre alte țari, pentru consumul rafinariei din Romania. “Din perspectiva țițeiului, noi am ales sa nu procesam țiței din Rusia. Aducem țițeiuri non-rusești, pot sa fie și din spațiul ex-sovietic,…

- Acționarii Hidrolectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, controlat de statul roman prin Ministerul Energiei, au aprobat listarea la bursa a companiei, prin vanzarea de acțiuni de catre Fondul Proprietatea, acționarul minoritar. Listarea se va face la Bursa de Valori București,…

- Acționarii Hidroelectrica au aprobat astazi, prin Hotararea AGEA nr. 3, declanșarea admiterii la tranzacționare (“Listarea”) a acțiunilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Bursa de Valori Bucuresti, ca urmare a unei oferte publice secundare avand drept obiect actiuni ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ”tarile ostile”. „Desigur…

- Enel SpA a urmat masurile altor companii energetice, indicand ca intentioneaza sa-si reduca expunerea la Rusia, potrivit Reuters. “Am decis ca nu putem sa ne axam pe mai multa crestere in Rusia si de asemenea exploram scenariile pentru viitor in cazul activelor existente”, a anuntat joi directorul general…

- Rusia a oprit marți furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal. Gazul, care se indrepta spre est, spre Polonia, din Germania și-a schimbat direcția fluxului. Conducta este una dintre rutele majore de furnizare a gazului rusesc catre Europa. In urma cu o saptamana, Rusia amenința…